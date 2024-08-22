В махачкалинском "Динамо" заявили о завершении трансферной кампании

"Динамо" (Махачкала) в прошлом сезоне заняло второе место в Первой лиги и получило право в новом сезоне выступить в РПЛ. За это трансферное окно дагестанский клуб пополнили:
- Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай - за 900 тыс. евро у иранского "Сепахана";
- Уссем Мрезиге - за 500 тыс. евро у алжирского "Белуиздада";
- Гамид Агаларов - за 500 тыс . евро у грозненского "Ахмата";
- Ян Дапо - за 300 тыс. евро у словенского "Домжале";
- Валентин Пальцев - за 280 тыс. евро у КАМАЗа из Набережных Челнов;
- Джемал Табидзе - как свободный агент.
После 5 туров "Динамо" с 5 очками занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России.