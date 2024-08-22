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В махачкалинском "Динамо" заявили о завершении трансферной кампании

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что трансферная кампания клуба завершена.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Я думаю, что свою работу на трансферном рынке мы завершили. Новых приобретений не планируется. Как оценим новичков? Давайте немного подождем, ребятам нужно привыкнуть к команде, адаптироваться", — цитирует Газизова "РБ Спорт".

"Динамо" (Махачкала) в прошлом сезоне заняло второе место в Первой лиги и получило право в новом сезоне выступить в РПЛ. За это трансферное окно дагестанский клуб пополнили:
  • Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай - за 900 тыс. евро у иранского "Сепахана";
  • Уссем Мрезиге - за 500 тыс. евро у алжирского "Белуиздада";
  • Гамид Агаларов - за 500 тыс . евро у грозненского "Ахмата";
  • Ян Дапо - за 300 тыс. евро у словенского "Домжале";
  • Валентин Пальцев - за 280 тыс. евро у КАМАЗа из Набережных Челнов;
  • Джемал Табидзе - как свободный агент.

После 5 туров "Динамо" с 5 очками занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России.

Динамо Мх Шамиль Газизов
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