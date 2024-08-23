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Черданцев: состав ЦСКА пока не тянет на команду, которая может играть на равных с топ-клубами

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Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о текущем составе "армейцев" и о проблеме нехватки футболистов в составе.
Фото: "Матч ТВ"
"ЦСКА нестабилен. Из команды ушли Чалов, Заболотный, а на замену им не пришел никто. Койта — пока непонятно что. Состав армейцев пока не тянет на команду, которая может играть на равных с топ-клубами. Чалов был системообразующим игроком. Когда у тебя уходит бомбардир и креативщик, это большая проблема. Команде просто не хватает игроков, — цитирует Черданцева "Матч ТВ".

Напомним, летом в клуб пришли 3 футболиста, а покинули клуб — 12.

В текущем сезоне ЦСКА набрал 7 очков и идет на 7 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч "армейцы" проведут дома, на "ВЭБ Арене", против новичка лиги - тольяттинского "Акрона". Матч состоится 24 августа в 16:00 по московскому времени. После 5-ти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе четыре очка.

Георгий Черданцев ЦСКА
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