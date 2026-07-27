Чакыр возглавит работу с молодыми российскими арбитрами

Экс-арбитр из Турции Джюнейт Чакыр возбмет на себя курирование судейского корпуса Первой лиги и программы развития молодых арбитров России.

Фото: РФС

Как сообщает пресс-служба РФС, основными направлениями работы 49-летнего специалиста станут: формирование единой системы подготовки, оценки, наставничества и продвижения арбитров, а также разработка индивидуальных планов их профессионального, физического и психологического развития.



Чакыр начал свою судейскую карьеру в 1994 году. В 2006 году он достиг уровня арбитра ФИФА. Он работал на двух мировых первенствах в 2014 и 2018 годах и обслуживал финал Лиги чемпионов. В 2021 году турок занял второе место в списке лучших арбитров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).