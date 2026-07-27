Кристиан прокомментировал свой дебют за "Краснодар"

Новичок "Краснодара" Кристиан поделился впечатлениями от дебюта за клуб.

Фото: ФК "Краснодар"

"Я очень счастлив официальному дебюту и голу.

Хочу поблагодарить команду за большую игру. Смогли добиться победы. Сейчас нужно продолжать работать", - сказал Кристиан пресс-службе "Краснодара".Бразильский полузащитник Кристиан пополнил состав "Краснодара" в это летнее трансферное окно, перейдя из "Крузейро" и подписав четырехлетний контракт.Вчера, 26 июля, хавбек принял участие в матче 1-го тура РПЛ против казанского "Рубина", выйдя на замену на 80-й минуте. На четвертой компенсированной к основному времени игры минуте хавбек отличился забитым голом.