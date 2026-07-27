Защитник "Рубина" высказался об удалении Рожкова в матче с "Краснодаром"

- Если судьи на VAR посчитали, что это красная карточка, значит, она была. На VAR сидят специалисты высокого уровня, поэтому не вижу смысла спорить, - приводит слова Нижегородова "Матч ТВ".
В первом туре Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" на домашнем стадионе уступил "Краснодару" со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе южан отметились Хуан Боселли, Никита Кривцов и Кристиан, в составе казанцев - Мирлинд Даку. В первом тайме хозяева остались в меньшинстве после прямой красной карточки Ильи Рожкова.