Богосавац: верю, что Черчесов приведет "Ахмат" к чемпионству

Конечно, верю, что Черчесов приведет "Ахмат" к чемпионству. Станислав Саламович много раз выигрывал титулы, он знает, как это делать.
Нам надо делать то, что Черчесов требует от нас, и посмотрим, что будет. В игре с "Локомотивом" мы показали, что можем бороться вверху [таблицы]", - сказал Богосавац.
Вчера, 26 июля, состоялся матч между "Локомотивом" и "Ахматом" в рамках первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве на стадионе "РЖД Арена" и завершилась вничью - 1:1. Грозненская команда уступала в счете с восьмой минуты встречи, однако сумела уйти от поражения и набрать одно очко, забив за 7 минут до конца основного времени.
Источник: Sport24