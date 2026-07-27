Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
20:00
РоторНе начат

Богосавац: верю, что Черчесов приведет "Ахмат" к чемпионству

Защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац прокомментировал ничью с "Локомотивом" в первом туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Ахмат"
Конечно, верю, что Черчесов приведет "Ахмат" к чемпионству. Станислав Саламович много раз выигрывал титулы, он знает, как это делать.

Нам надо делать то, что Черчесов требует от нас, и посмотрим, что будет. В игре с "Локомотивом" мы показали, что можем бороться вверху [таблицы]", - сказал Богосавац.

Вчера, 26 июля, состоялся матч между "Локомотивом" и "Ахматом" в рамках первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве на стадионе "РЖД Арена" и завершилась вничью - 1:1. Грозненская команда уступала в счете с восьмой минуты встречи, однако сумела уйти от поражения и набрать одно очко, забив за 7 минут до конца основного времени.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится