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Канчельскис: "Зенит" является фаворитом в матче со "Спартаком"

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Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче "Зенит" - "Спартак".
Фото: РФС
"Шансы у "Спартака" есть, но "Зенит" в любой ситуации является фаворитом. Конечно, у петербургской команды есть те, кто сможет заменить травмированных игроков. У них появится шанс выйти и доказать, что они достойны играть в "Зените". "Спартак" сможет обыграть хозяев, если не пропустит голы. Надежность в обороне – это самое главное, что может помочь москвичам", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Завтра, 24-го августа, петербургский "Зенит" примет на своем поле московский "Локомотив" в 6-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 17:30 по московскому времени. После 5-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю очками, красно-белые располагаются на четвертой строчке и имеют на три очка меньше.

В прошлом туре петербургский клуб сыграл вничью с подмосковными "Химками" на выезде - 1:1. В этой встрече петербуржцы впервые в текущем сезоне потеряли очки и впервые пропустили гол. Команда Деяна Станковича на своем поле одержала победу над воронежским "Факелом" со счетом 3:0.

Андрей Канчельскис Зенит Спартак
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