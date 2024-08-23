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Павлюченко : "Спартак" должен цепляться за очки с "Зенитом"

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Экс-игрок московского "Спартака" высказался по поводу предстоящего матча красно-белых против петербургского "Зенита".
Фото: "Чемпионат"
"Если "Спартак" ставит себе целью чемпионство, то должен цепляться за очки в Санкт-Петербурге", - цитирует слова Павлюченко "СЭ".

Напомним, что встреча в рамках 6 тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет завтра. Матч стартует в 17:00 по московскому времени.

В чемпионате России "Зенит" занимает 1 строчку с 13 набранными очками и опережает московский "Спартак" на 3 очка, который находится на 4 позиции в турнирной таблице.

Роман Павлюченко Спартак Зенит Чемпионат России ПЛ
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