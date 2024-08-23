Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рубин
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
СоколЗавершен
Тюмень
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
3 - 1 3 1
ВаленсияЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
2 - 3 2 3
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
6 - 0 6 0
МонпельеЗавершен

Вратарь махачкалинского "Динамо" Волк: Даку любит себя надменно вести

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Фото: ФК "Динамо" (Махачкала)
"Никакой проблемы нет. Просто Даку немного особенный товарищ: любит взгляды, чуть надменно себя повести", - цитирует слова Волка "РБ Спорт".

Напомним, что в рамках 6 тура Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" одолел махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0. Голами отличились Мирлинд Даку, забив с пенальти, и Никола Чумич. На 68-й минуте за фол "последней надежды" красную карточку получил защитник бело-голубых Муталип Алибеков.

Динамо Мх Мирлинд Даку Рубин Чемпионат России ПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится