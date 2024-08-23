"Никакой проблемы нет. Просто Даку немного особенный товарищ: любит взгляды, чуть надменно себя повести", - цитирует слова Волка "РБ Спорт".
Напомним, что в рамках 6 тура Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" одолел махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0. Голами отличились Мирлинд Даку, забив с пенальти, и Никола Чумич. На 68-й минуте за фол "последней надежды" красную карточку получил защитник бело-голубых Муталип Алибеков.
Вратарь махачкалинского "Динамо" Волк: Даку любит себя надменно вести
Фото: ФК "Динамо" (Махачкала)