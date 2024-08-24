"Обе команды играют в атакующий футбол. Что касается "Краснодара", в последней игре команда смогла одержать волевую победу. "Динамо" набрало хороший ход и играет качественно. Но у обеих команд есть вопросы в линии обороны. Матч будет с большим количеством забитых мячей, три-четыре", — цитирует Пименова Metaratings.
В последних пяти очных встречах между "Динамо" и "Краснодаром" команды забили друг-другу 18 мячей. А последняя очная встреча между командами в рамках российского чемпионата на "ВТБ Арене" закончилась победой гостей со счетом 1:3. Единственный гол тогда в ворота "Краснодара" забил действующий игрок "быков" — Федор Смолов.
Матч между "Динамо" и "Краснодаром" состоится 25 августа в 17:30 по московскому времени на "ВТБ Арене" в Москве.
Пименов: в матче "Динамо" и "Краснодара" будет забито много голов, у обеих команд проблемы в линии обороны
Бывший футболист "Динамо" и сборной России Руслан Пименов высказал свое мнение о предстоящем матче 6-го тура Российской Премьер-лиги между "Динамо" и "Краснодаром".
Фото: РФС