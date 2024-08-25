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Спортдир "Ростова": мы так, ради смеха, обращаемся в ЭСК, просто прикалываемся, потом между собой созваниваемся

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о работе ЭСК РФС.
Фото: GETTY IMAGES
"Удалось пересечься с Мажичем? Нет, мы же в разных вселенных. Ему неинтересно общаться с клубами, а нам, честно говоря, уже с ним. Мы так, ради смеха, обращаемся в ЭСК, просто прикалываемся, потом между собой созваниваемся", - цитирует Рыскина Sport24.

Сегодня, 25-го августа, "Ростов" Валерия Карпина уступил московскому "Локомотиву" на выезде в матче 6-го тура чемпионата России со счетом 2:3. После матча спортивный директор южан посетовал на решение Москалева не назначить пенальти в ворота "железнодорожников" в моменте с Ньямси и Осипенко.

После 6-ти сыгранных туров южане занимают восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 8 набранных очков.

Ростов Алексей Рыскин ЭСК Милорад Мажич
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