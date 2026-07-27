Экс-игрок "Зенита" - о Благоевиче: если в каждом матче пропускать по пять мячей, то тебя снимут

- Играть с "Зенитом" в такой открытый футбол и давать столько много пространства смерти подобно. "Зенит" уже на первой минуте мог забить.
Думаю, что еще пару таких игр против соперников, которые выше тебя классом, и тренер "Акрона" Благоевич будет играть в автобус, очки нужно набирать в любом случае.
Если в каждом матче пропускать по пять мячей, то тебя снимут и найдут другого наставника, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 25 июля, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в первом туре чемпионата России со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль), Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.
Эта встреча стала дебютной для Срджана Благоевича на посту главного тренера тольяттинского клуба. Ранее сербский специалист работал в "Партизане", а также в чемпионате Венгрии и Казахстана. Напомним, что летом тольяттинскую команду покинули Артем Дзюба и Ифет Джаковац. По окончании сезона-2025/26 волжане отправили в отставку с поста главного тренера Заурбека Тедеева.