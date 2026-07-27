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"Зенит" благодаря победе над "Акроном" обогнал "Спартак" по одному из статистических показателей

Петербургский "Зенит" стал лучшим в истории чемпионатов Росии по одному из статистических показателей.
Фото: ФК "Зенит"
Петербургский "Зенит" одержал 47 гостевую крупную победу в чемпионатах России и вышел в лидеры по этому статистическому показателю, обогнав московский "Спартак", сообщает телеграм канал "ЦИФРОСКОП".

Вчера, 25 июля, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в первом туре чемпионата России со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль), Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто. Напомним, что петербуржцы являются действующими чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

Столичный "Спартак" в первом туре чемпионата страны одержал домашнюю победу над московской "Родиной" со счетом 3:0. Красно-белые являются действующими обладателями Кубка России.

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