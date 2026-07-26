Быстров - об "Акроне": так выходить на матч и так играть - смерти подобно

- Мы увидели беспомощный "Акрон" с новым тренером, который абсолютно не знаком с нашим чемпионатом. Так выходить на матч и так играть – это бред и смерти подобно!
В ворота такой команды, как нынешний "Акрон", будет забивать не только Соболев, но и те, кто не умеет играть в футбол, - приводит слова Быстрова Metaratings.
Вчера, 25 июля, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в первом туре чемпионата России со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль), Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.
Эта встреча стала дебютной для Срджана Благоевича на посту главного тренера тольяттинского клуба. Ранее сербский специалист работал в "Партизане", а также в чемпионате Венгрии и Казахстана. Напомним, что летом тольяттинскую команду покинули Артем Дзюба и Ифет Джаковац. По окончании сезона-2025/26 волжане отправили в отставку с поста главного тренера Заурбека Тедеева.