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Быстров - об "Акроне": так выходить на матч и так играть - смерти подобно

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал поражение "Акрона" от "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Быстрова, "Акрон" был беспомощен во встрече с "Зенитом".

- Мы увидели беспомощный "Акрон" с новым тренером, который абсолютно не знаком с нашим чемпионатом. Так выходить на матч и так играть – это бред и смерти подобно!

В ворота такой команды, как нынешний "Акрон", будет забивать не только Соболев, но и те, кто не умеет играть в футбол, - приводит слова Быстрова Metaratings.

Вчера, 25 июля, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в первом туре чемпионата России со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль), Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.

Эта встреча стала дебютной для Срджана Благоевича на посту главного тренера тольяттинского клуба. Ранее сербский специалист работал в "Партизане", а также в чемпионате Венгрии и Казахстана. Напомним, что летом тольяттинскую команду покинули Артем Дзюба и Ифет Джаковац. По окончании сезона-2025/26 волжане отправили в отставку с поста главного тренера Заурбека Тедеева.

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