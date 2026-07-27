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Экс-игрок ЦСКА выделил фаворитов в борьбе за чемпионство и включил в этот список "Динамо"

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии Rusfootball.info выделил фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
- Кого видите фаворитом на победу в РПЛ?

- "Спартак", "Зенит", "Динамо" я бы сюда еще добавил - команда хорошо показала себя на предсезонке, все лидеры остались в клубе. Временами "Динамо" же боролось за первые места, и за Кубок тоже, причем показывало хорошую игру.

Не хватает стабильности - могут отрезок бело-голубые провести хорошо, а затем провалиться. Ну и тренеров часто меняют, команда часто перестраивается.

"Краснодар" тоже фаворит, но ушел Сперцян, а Кордоба получил травму. Он на протяжении двух сезонов показывал хорошую игру, - сказал Масалитин

Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info

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