Экс-игрок ЦСКА выделил фаворитов в борьбе за чемпионство и включил в этот список "Динамо"

- "Спартак", "Зенит", "Динамо" я бы сюда еще добавил - команда хорошо показала себя на предсезонке, все лидеры остались в клубе. Временами "Динамо" же боролось за первые места, и за Кубок тоже, причем показывало хорошую игру.
Не хватает стабильности - могут отрезок бело-голубые провести хорошо, а затем провалиться. Ну и тренеров часто меняют, команда часто перестраивается.
"Краснодар" тоже фаворит, но ушел Сперцян, а Кордоба получил травму. Он на протяжении двух сезонов показывал хорошую игру, - сказал Масалитин
Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info