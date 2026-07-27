По информации источника, "Спартак" запрашивает 7 миллионов долларов за 50 % прав на Эсекьеля Барко, "Ривер Плейт" хочет договориться на 5,5 миллионов долларов. Сам футболист хочет уйти в "Индепендьенте".
Напомним, что в прошлом сезоне Барко провел за красно-белых во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и девять результативных передач. Полузащитник выступает за столичный клуб с лета 2024 года, его контракт рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего аргентинца в 16 миллионов евро.
Ранее Барко сообщил, что ничего не знает о переговорах по его трансферу и он счастлив выступать за "Спартак".
Источник: Bolavip.
"Спартак" установил ценник на Барко, "Ривер Плейт" хочет заплатить меньше - источник
Московский "Спартак" назвал цену, за которую готов продать 50 процентов прав на Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"