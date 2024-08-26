"Зенит" непобедим в этом сезоне? Мы же видели, что нет Глушенкова и Вендела, и "Зенит" посыпался. Они не смогли ничего создать с "Химками", - цитирует Кругового "РБ Спорт".
"Зенит" сыграл вничью в двух последних турах российской Премьер-лиги, потеряв очки в гостях с подмосковными "Химками" и дома со столичным "Спартаком". По итогам 6 сыгранных матчей сине-бело-голубые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Отставание от лидирующего "Локомотива" составляет на данный момент один балл.
Круговой: нет Глушенкова и Вендела, и "Зенит" посыпался
Экс-защитник "Зенита" Данил Круговой, выступающий за ЦСКА, прокомментировал игру петербуржцев в этом сезоне.
Фото: "Матч ТВ"