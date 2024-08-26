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Боярский: столетие клуба - это практически стопроцентная гарантия, что "Зенит" будет чемпионом

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Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский не сомневается в чемпионстве петербургской команды в год столетия клуба.
Фото: Sportbox.ru
"Чего я ожидаю от "Зенита" в год столетия? Не только я, но и все знают: столетие — это практически стопроцентная гарантия, что "Зенит" будет чемпионом", - приводит "СЭ" слова Боярского.

Напомним, "Зенит" завоевывал чемпионское звание в шести последних сезонах российской Премьер-лиги подряд. В прошлом сезоне сине-бело-голубые оформили требл, добавив к золотым медалям чемпионата страны Кубок и Суперкубок России. В 2025 году петербургский клуб, который был основан 25 мая 1925 года, отпразднует столетие.

Михаил Боярский Зенит
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