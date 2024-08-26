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Ньямси высказался о лидерстве "Локомотива" в РПЛ

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Центральный защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси прокомментировал лидерство своего клуба в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
"Отличный матч [с "Ростовом"]. Нам было непросто. Мы приложили много усилий, чтобы победить. Мы остаёмся дисциплинированными на поле, поэтому команда очень рада победить. Ожидали, что сможете подняться на первое место? Это отлично для команды. Первое место помогает повысить уверенность. Мы обязаны продолжать в том же духе", - сказал Ньямси.

По итогам шестого тура московский "Локомотив" вышел на лидирующую позицию таблице РПЛ с 15-ю набранными очками. В последней игре "железнодорожники" взяли три очка с "Ростовом" (3:2). Петербургский "Зенит" сместился на второе место, в активе команды Сергея Семака 14 баллов и две ничьи в последних матчах чемпионата - с московским "Спартаком" (0:0) и подмосковными "Химками" (1:1). На третьей и четвертой позиции располагаются "Краснодар" и "Динамо" с 12-ю набранными баллами. В седьмом туре "Локомотив" примет на своем поле "Краснодар".

Источник: "Чемпионат"

Жерзино Ньямси Локомотив
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