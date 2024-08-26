По информации источника, сделка состоится, если защитник "Валенсии" Дженк Озкаджар перейдет в "Вальядолид". Владелец испанского клуба одобрил новые приобретения на сумму, которая не будет превышать доходов от ухода Озкаджара, а это примерно 1,4 миллиона евро.
Центральный защитник Алексис Дуарте перешел в "Спартак" из парагвайского "Серро Партеньо" в 2023 году, в текущем сезоне 24-летний игрок пока не провел ни одного матча за красно-белых. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 миллиона евро, действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Источник: Relevo
Relevo: "Валенсия" заинтересована в аренде защитника "Спартака" Дуарте
Испанская "Валенсия" хочет взять в аренду защитника московского "Спартака" Алексиса Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"