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Relevo: "Валенсия" заинтересована в аренде защитника "Спартака" Дуарте

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Испанская "Валенсия" хочет взять в аренду защитника московского "Спартака" Алексиса Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, сделка состоится, если защитник "Валенсии" Дженк Озкаджар перейдет в "Вальядолид". Владелец испанского клуба одобрил новые приобретения на сумму, которая не будет превышать доходов от ухода Озкаджара, а это примерно 1,4 миллиона евро.

Центральный защитник Алексис Дуарте перешел в "Спартак" из парагвайского "Серро Партеньо" в 2023 году, в текущем сезоне 24-летний игрок пока не провел ни одного матча за красно-белых. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 миллиона евро, действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Источник: Relevo

Валенсия Спартак Российские трансферы Алексис Дуарте
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