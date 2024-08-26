"Будет ли "Зенит" брать Соболева? По последней информации — нет. Насколько я знаю, не будет Соболева. Со спортивной точки зрения приход Соболева — полезная история. С ментальной точки зрения, если он будет сидеть, — это бомба замедленного действия", - сказал Радимов в эфире программы "ЭФИтоги", опубликованной в сообществе VK "Это футбол, брат!".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" и "Спартак" ведут переговоры по поводу перехода в петербургский клуб форварда красно-белых Александра Соболева. На фоне этих новостей 27-летний нападающий после 1-го тура чемпионата России был отстранён от занятий с основным составом московского клуба. В итоге стороны переговоров не смогли договориться об итоговой сумме компенсации.
27 августа ожидается представление "Зенитом" центрального нападающего из Аргентины Лусиано Гонду.
Радимов: по моей информации, Соболева в "Зените" не будет
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов сообщил, что нападающего московского "Спартака" Александра Соболева не будет в петербургском клубе.
Фото: ФК "Спартак"