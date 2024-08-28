Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Динамо
19:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
19:30
ХимкиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
Перенесён
Хетафе
Атлетик
20:00
ВаленсияНе начат
Вальядолид
20:00
ЛеганесНе начат
Атлетико
22:30
ЭспаньолНе начат
Реал Сосьедад
22:30
АлавесНе начат

Канчельскис считает, что Соболеву нужно расторгнуть контракт со "Спартаком"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Андрей Канчельскис, бывший игрок сборной России, дал свой комментарий по поводу ситуации с форвардом "Спартака" Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"
- На месте его агента я пошел бы на то, чтобы выплатили компенсацию и отпустили его. Потеряли бы в деньгах, но тогда бы он стал свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб за игровой практикой, - передает слова Канчельскиса "СЭ".

Соболев, выступающий за "Спартак" с 2020 года, в июле был отстранен от работы с основным составом красно-белых. В СМИ была информация, что в услугах 27-летнего игрока заинтересован "Зенит". Соглашение Соболева со столичным клубом действует до 2026 года, а трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро.

"Спартак" в текущем сезоне РПЛ набрал в шести турах 11 баллов и занимает пятую строчку в турнирной таблице. В следующем туре коллектив Деяна Станковича на своем поле примет казанский "Рубин", встреча пройдёт 31 августа и начнётся в 19:45 мск.

Спартак Александр Соболев Андрей Канчельскис
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится