- На месте его агента я пошел бы на то, чтобы выплатили компенсацию и отпустили его. Потеряли бы в деньгах, но тогда бы он стал свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб за игровой практикой, - передает слова Канчельскиса "СЭ".
Соболев, выступающий за "Спартак" с 2020 года, в июле был отстранен от работы с основным составом красно-белых. В СМИ была информация, что в услугах 27-летнего игрока заинтересован "Зенит". Соглашение Соболева со столичным клубом действует до 2026 года, а трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро.
"Спартак" в текущем сезоне РПЛ набрал в шести турах 11 баллов и занимает пятую строчку в турнирной таблице. В следующем туре коллектив Деяна Станковича на своем поле примет казанский "Рубин", встреча пройдёт 31 августа и начнётся в 19:45 мск.
Канчельскис считает, что Соболеву нужно расторгнуть контракт со "Спартаком"
Андрей Канчельскис, бывший игрок сборной России, дал свой комментарий по поводу ситуации с форвардом "Спартака" Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"