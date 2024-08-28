- "Локомотив" - добротная команда, которая играет в хороший динамичный футбол. Мне нравится, что в средней линии и в атаке играют футболисты от 18 до 25 лет. Много 18?летних игроков, которые непросто начинают, а дают результат "Локомотив" - добротная команда. Поэтому у них очень хорошая перспектива, - приводит слова Игнатьева "Чемпионат".
Напомним, в 5-м туре РПЛ "Локомотив" на своем поле взял верх над "Ростовом" (3:2). Коллектив Михаила Галактионова в этом сезоне набрал 15 баллов в шести турах и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Следующим соперником "железнодорожников" станет "Краснодар", игра пройдёт 1 сентября, начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Сегодня "Локомотив" у себя дома сыграет с "Химками" в 3-м туре Кубка России, начало - в 19:30 мск. "Железнодорожники" занимают первое место в своей группе, набрал шесть очков.
Борис Игнатьев - о выступлении "Локомотива": добротная команда, у них очень хорошая перспектива
Борис Игнатьев, бывший наставник сборной России, высказался о выступлении "Локомотива" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES