"Локомотив" - одна из самых российских команд? С вашего позволения, я бы вас чуть-чуть поправил: не одна из, а, наверное, самая. Иногда составы штудирую, и 10 россиян, а иногда и 11, кому-то еще выставить сложно", - сказал Галактионов.
Московский "Локомотив" после шести туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. В последней игре в рамках 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против подмосковных "Химок" (4:0) в составе железнодорожников вышли 10 россиян, во втором тайме на замену вышли еще пятеро российских футболистов. Один из лучших молодых российских игроков - Алексей Батраков за шесть матчей в РПЛ сделал пять голевых передач и забил три гола.
Источник: "Спорт Экспресс"
Галактионов: "Локомотив" - самая российская команда в РПЛ
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов назвал "железнодорожников" самым российским клубом в Российской-Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"