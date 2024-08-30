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Медведев: Соболев прошел медосмотр для перехода в "Зенит"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о переходе нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
"Да, прохождение медосмотра закончено, ждем заключения. Контракт по схеме "4+1"? Ждем заключения. Не надо бежать впереди паровоза, а то придавит", - цитирует Медведева "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что нападающий московского "Спартака" Александр Соболев перейдет в петербургский "Зенит" за 10 миллионов евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард провел за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными действиями.

Александр Медведев Зенит Александр Соболев Спартак
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