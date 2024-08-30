Сегодня, 30 августа, "Зенит" сообщил о заключении контракта с 27-летним нападающим, который 4,5 года выступал за столичный "Спартак". По данным СМИ, за футболиста красно-белых "Зенит" выплатит около 10 млн евро.
- Понимаю, что у большинства болельщиков "Зенита" есть ко мне негатив. Все мы знаем, из какой команды я пришел. Я не прошу вас меня поддержать, прошу дать небольшой шансик. Обещаю, что стану для вас своим, - сказал Соболев в эфире "Матч ТВ".
Соболев принадлежал "Спартаку" с 2020 года, перейдя из самарских "Крыльев Советов". С красно-белыми он становился обладателем Кубка России.
Александр Соболев обратился к болельщикам "Зенита" и попросил дать ему "шансик"
Нападающий Александр Соболев, который будет выступать за клуб с берегов Невы, обратился к болельщикам петербургской команды.
Фото: globallookpress.com