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Александр Соболев обратился к болельщикам "Зенита" и попросил дать ему "шансик"

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Нападающий Александр Соболев, который будет выступать за клуб с берегов Невы, обратился к болельщикам петербургской команды.
Фото: globallookpress.com
Сегодня, 30 августа, "Зенит" сообщил о заключении контракта с 27-летним нападающим, который 4,5 года выступал за столичный "Спартак". По данным СМИ, за футболиста красно-белых "Зенит" выплатит около 10 млн евро.

- Понимаю, что у большинства болельщиков "Зенита" есть ко мне негатив. Все мы знаем, из какой команды я пришел. Я не прошу вас меня поддержать, прошу дать небольшой шансик. Обещаю, что стану для вас своим, - сказал Соболев в эфире "Матч ТВ".

Соболев принадлежал "Спартаку" с 2020 года, перейдя из самарских "Крыльев Советов". С красно-белыми он становился обладателем Кубка России.

Александр Соболев Зенит Спартак Российские трансферы
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