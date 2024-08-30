"Такое ощущение, что у них там в команде 50 футболистов, а "Зениту" их всё мало. Берут, берут, берут новых игроков - а всё равно постоянно дефицит. Там купили, того купили - но три тура прошло, и они попереломались. Тогда ещё футболистов надо брать", - цитирует Терехина "Спорт уик-энд".
30 августа петербургский "Зенит" объявил о трансфере нападающего московского "Спартака" Александра Соболева. С футболистом заключено соглашение сроком на 3 года. Кроме того, контрактом предусмотрена опция продления срока его действия ещё на один сезон. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 7,5 млн евро.
Терехин - о переходе Соболева: такое ощущение, что в "Зените" 50 футболистов, а их всё мало
Бывший советский и российский футболист Олег Терёхин прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: личный архив Олега Терехина