"Конечно, это странное решение. Если человек совершает такую ошибку, он должен понести какое-нибудь наказание. Поэтому мне непонятно, почему так происходит. Выбор среди арбитров у нас такой колоссальный, какого нет ни в одной лиге мира. Плюс, это всего одна игра из тура, в которой ничего такого нет", - приводит слова Лапочкина "СЭ".
Сергей Карасёв был назначен главным судьёй матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и казанским "Рубином". Он должен состояться 31 августа в Москве на стадионе "Лукойл Арена". В прошлом туре 45-летний арбитр обслуживал встречу московского "Динамо" и "Краснодара", в которой на 85-й минуте принял ошибочное решение не назначать пенальти в ворота чёрно-зелёных. В итоге матч закончился победой гостей со счётом 1:0.
Лапочкин: мне непонятно, почему Карасёва после ошибки назначили на матч "Спартак" - "Рубин"
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал назначение Сергея Карасёва главным арбитром матча 7-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Рубином".
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