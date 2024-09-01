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Гендиректор "Ахмата" Айдамиров - об уходе Адиева: ни результаты, ни игра не устраивали ни руководство, ни болельщиков

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Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал уход Магомеда Адиева с поста главного тренера грозненского клуба.
Фото: "Чемпионат"
"Были попытки продолжить сотрудничество. Но так сложилось, что ни результаты, ни игра не устраивали ни руководство, ни болельщиков. Приняли обоюдное решение", - сказал Айдамиров.

1 сентября в "Ахмате" объявили об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера, 47-летний специалист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. После семи туров грозненцы занимают предпоследнее 15-е место, команда набрала 5 очков, не одержав ни одной победы. В последней игре чемпионата "Ахмат" сыграл дома вничью с тольяттинским "Акроном" (0:0).

По информации СМИ, новым наставником грозненского клуба могут стать Андрей Талалаев или Сергей Ташуев, которые ранее работали в команде из Грозного. Магомед Адиев может возглавить казахстанский "Актобе", как сообщали в прессе, тренер вылетит в Казахстан, где проведет несколько рабочих встреч.

Источник: "РБ Спорт"

Ахмат Ахмед Айдамиров Магомед Адиев
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