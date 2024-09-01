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Источник: "Химки" хотят взять в аренду полузащитника ЦСКА Мендеса

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Полузащитник столичного ЦСКА Виктор Мендес может перейти в другой клуб Российской Премьер-лиги.
Фото: Sport24
По информации источника, в услугах чилийского футболиста заинтересованы "Химки". Отмечается, что подмосковный клуб готов взять на себя обязанности по зарплате полузащитника. Если сделка состоится, то аренда будет рассчитана до конца нынешнего сезона.

24-летний футболист пополнил ряды "армейского" клуба в 2022 году, перейдя из испанского "Эспаньола" за 2,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Мендес ни разу не появлялся на поле.

ЦСКА располагается на четвертой позиции в таблице чемпионата, набрав в 7 турах 13 баллов. От лидирующего "Зенита" московский клуб отстает на четыре очка.

Источник: "Матч ТВ"

Виктор Мендес Химки ЦСКА Российские трансферы
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