По информации источника, в услугах чилийского футболиста заинтересованы "Химки". Отмечается, что подмосковный клуб готов взять на себя обязанности по зарплате полузащитника. Если сделка состоится, то аренда будет рассчитана до конца нынешнего сезона.
24-летний футболист пополнил ряды "армейского" клуба в 2022 году, перейдя из испанского "Эспаньола" за 2,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Мендес ни разу не появлялся на поле.
ЦСКА располагается на четвертой позиции в таблице чемпионата, набрав в 7 турах 13 баллов. От лидирующего "Зенита" московский клуб отстает на четыре очка.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: "Химки" хотят взять в аренду полузащитника ЦСКА Мендеса
Полузащитник столичного ЦСКА Виктор Мендес может перейти в другой клуб Российской Премьер-лиги.
Фото: Sport24