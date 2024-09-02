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Петржела - о конфликте Соболева в "Зените": его должны принять, не сидеть с ним в раздевалке - абсурд

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Властимил Петржела, ранее возглавлявший "Зенит", поделился мнением о ситуации с Александром Соболевым в петербургском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее в СМИ была информация, что у Соболева произошел первый конфликт в новой команде - сообщалось, что некоторые игроки отказались сидеть в раздевалке рядом с бывшим игроком "Спартака".

- Это ненормально! Зачем так делать?! Сейчас это игрок "Зенита" Его должны принять и не сидеть с ним в раздевалке - это абсурд. Думаю, что все наладится, - цитирует бывшего наставника "Зенита" "ВсеПроСпорт".

Напомним, Соболев официально стал игроком сине-бело-голубых в конце августа, подписав соглашение сроком на три года.

Соболев был игроком столичного "Спартака" с зимы 2020 года, перейдя из "Крыльев Советов". За красно-белых в общей сложности он провел 140 матчей во всех турнирах, 58 раз поразил ворота соперников и 32 раза ассистировал партнерам. Трансферная стоимость новичка "Зенита" оценивается в 7,5 миллионов евро.

"Зенит" на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в 7 турах 17 очков. После паузы на международные матчи команда Сергея Семака встретится с ЦСКА.

Властимил Петржела Александр Соболев Зенит
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