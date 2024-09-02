- Моя профессиональная карьера пока на паузе. Я жду предложений и готов вернуться в РПЛ. Конкретных предложений не было этим летом. Интересуют ли меня Первая или Вторая лиги? Желательно только РПЛ, - цитирует бывшего защитника "армейцев" "РБ Спорт".
Напомним, Набабкин большую часть своей карьеры выступал за ЦСКА. В составе московского клуба он по три раза выигрывал РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
В прошлом сезоне Набабкин провел в РПЛ 15 матчей и один раз ассистировал партнеру.
Экс-защитник ЦСКА Набабкин сообщил, что ждет предложений от клубов РПЛ
Кирилл Набабкин, экс-игрок столичного ЦСКА, сообщил, что готов вернуться в футбол и ждет предложений от команд Российской Премьер-лиги.
Фото: "Чемпионат"