- РФС сейчас делает большое дело - популяризирует Кубок России. Мы видим, что на трибуны без Fan ID ходят намного больше людей. Тут всем стоит задуматься, - цитирует Титова Metaratings.ru.
Система электронных паспортов болельщика, более известная как Fan ID, действует на всех матчах Российской премьер-лиги с весны 2023 года. При этом на игры Кубка России, где система Fan ID не задействована (за исключением Суперфинала турнира), в среднем приходить большее количество зрителей по сравнению с матчами национального чемпионата.
Егор Титов: на трибуны без Fan ID ходят намного больше людей, всем стоит задуматься
Экс-полузащитник и экс-тренер "Спартака" Егор Титов прокомментировал влияние отсутствия системы Fan ID на посещаемость в Кубке России.
Фото: РИА Новости