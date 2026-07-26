Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Локомотив
17:00
АхматНе начат
Оренбург
19:30
РостовНе начат
Рубин
19:30
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
12:00
ВелесНе начат
Ленинградец
16:00
УралНе начат
Уфа
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Торпедо
17:00
ШинникНе начат
Сочи
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Российский футболист "Спартака" ответил на вопрос об интересе испанских клубов

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров ответил, интересуются ли им испанские клубы.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Умярова, об интересе от испанских клубов он слышал только от журналистов.

- Ничего не могу сказать. От журналистов слышу только. Был ли какой-то конкретный интерес? Все вопросы к клубу, - цитирует Умярова "Чемпионат".

Наиль Умяров является футболистом основной команды московского "Спартака" с января 2019 года. Всего он провел за клуб во всех турнирах 205 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач. Рыночная стоимость 26-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро, его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится