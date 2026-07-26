Российский футболист "Спартака" ответил на вопрос об интересе испанских клубов

- Ничего не могу сказать. От журналистов слышу только. Был ли какой-то конкретный интерес? Все вопросы к клубу, - цитирует Умярова "Чемпионат".
Наиль Умяров является футболистом основной команды московского "Спартака" с января 2019 года. Всего он провел за клуб во всех турнирах 205 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач. Рыночная стоимость 26-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро, его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года.