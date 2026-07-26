Карпин ответил, понравился ли ему финал чемпионата мира

Главный тренер сборной Росии Валерий Карпин оценил финал чемпионата мира-2026.

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- Смотрел чемпионат мира. Нормально, обыкновенно, как обычно. По игре финал понравился, нормально, Испания нормально, - приводит слова Карпина ТАСС

По словам Карпина, по игре ему понравился финал чемпионата мира-2026.В финале чемпионата мира-2026 национальная команда Испании одержала победу над сборной Аргентины со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Ферран Торрес. Напомним, что аргентина становилась чемпионом мира в 2022 году, а "Красная Фурия" в последний раз выигрывали мундиаль в 2010 году. Бронзовым призером чемпионата мира-2026 стала Англия.