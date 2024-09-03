- Неожиданностью для меня стал "Локомотив" на старте сезона. Команда потеряла ведущих игроков, но до последнего тура перед паузой на сборные претендовала на первое место в таблице. Играют быстро и агрессивно, в атаке неплохо получается. Провал в матче с "Краснодаром" обусловлен неудачной игрой вратаря. Приятная неожиданность от "Локомотива" в этом сезоне, - передаёт слова Кирьякова "Чемпионат".
Московский "Локомотив" по итогам 7 тура Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице третье место, набрав в 7 сыгранных матчах 15 очков. По итогам 6 тура "железнодорожники" возглавили чемпионскую гонку, но после этого крупно проиграли на своём поле "Краснодару", из-за чего пропустили вперёд как набравших столько же очков "быков", так и петербургский "Зенит", в активе которого 17 очков.
В Кубке России "Локомотив" является единоличным лидером группы B с "Ростовом", "Химками" и "Оренбургом", набрав 9 очков в 3 матчах.
Кирьяков назвал команду, которая удивила его на старте сезона РПЛ
Экс-нападающий московского "Динамо" Сергей Кирьяков рассказал, выступление какой команды стало для него в первых турах сезона РПЛ-2024/2025 неожиданным.
Фото: ПФК "Арсенал"