- Этим летом мне понравился "Спартак". Команда играла смело и могла добиться результата получше. Надеюсь, что у команды есть время, чтобы прибавить по ходу сезона, ведь Станкович работает не так давно. Учитывая поведение Станковича на кромке поля, кажется, что он полностью адаптирован к России, ведь он не выглядит скованным. Я думаю, что это будет хорошая история, но самое важное, чтобы не сильно мешало руководство, - цитирует Игонина "Чемпионат".
45-летний сербский специалист Деян Станкович занял должность главного тренера московского "Спартака" в июне 2024 года. Под его руководством красно-белые набрали 14 очков в 7 матчах, уступив только "Оренбургу" на выезде в стартовом туре (0:2), и занимают в текущей турнирной таблице четвёртое место с отставанием в 3 очка от лидирующего "Зенита".
В группе Кубка России "Спартак" Станковича набрал 6 очков в 3 матчах, уступив на своём поле махачкалинскому "Динамо" (0:1) после двух побед, и занимает первое место в квартете с махачкалинцами, московским "Динамо" и "Крыльями Советов".
Игонин: этим летом мне понравился "Спартак". Самое важное, чтобы Станковичу не сильно мешало руководство
Экс-защитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал работу нового главного тренера московского "Спартака" серба Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"