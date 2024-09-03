Как сообщает источник, в скором времени московский клуб сделает предложение "Бешикташу" по поводу трансфера 19-летнего Семихв Кылычсоя.
Напомним, что ранее агент игрока опроверг интерес российских клубов к своему клиенту.
Трансферная стоимость Кылычсоя оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 12 млн евро.
Источник: Orta Cizgi
Orta Cizgi: "Спартак" готовится сделать предложение Кылычсою
"Спартак" хочет приобрести игрока "Бешикташа" Семиха Кылычсоя. Об этом сообщает журналист Orta Cizgi Мурат Озён.
Фото: ФК "Бешикташ"