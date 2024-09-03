Orta Cizgi: "Спартак" готовится сделать предложение Кылычсою

Спартак " хочет приобрести игрока "Бешикташа" Семиха Кылычсоя. Об этом сообщает журналист Orta Cizgi Мурат Озён.

Фото: ФК "Бешикташ"

Как сообщает источник, в скором времени московский клуб сделает предложение "Бешикташу" по поводу трансфера 19-летнего Семихв Кылычсоя.



Напомним, что ранее агент игрока опроверг интерес российских клубов к своему клиенту.



Трансферная стоимость Кылычсоя оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 12 млн евро.



Источник: Orta Cizgi