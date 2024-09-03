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Orta Cizgi: "Спартак" готовится сделать предложение Кылычсою

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"Спартак" хочет приобрести игрока "Бешикташа" Семиха Кылычсоя. Об этом сообщает журналист Orta Cizgi Мурат Озён.
Фото: ФК "Бешикташ"
Как сообщает источник, в скором времени московский клуб сделает предложение "Бешикташу" по поводу трансфера 19-летнего Семихв Кылычсоя.

Напомним, что ранее агент игрока опроверг интерес российских клубов к своему клиенту.

Трансферная стоимость Кылычсоя оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 12 млн евро.

Источник: Orta Cizgi

Спартак Бешикташ Российские трансферы
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