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В ЦСКА опровергли переход Мендеса в "Химки"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что "Химки" сделали официальное предложение московскому клубу по аренде Мендеса.
Фото: ПФК ЦСКА
"От "Химок" официального предложения не было", - цитирует слова Бабаева "Матч ТВ".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Виктором Мендесом интересуются такие клубы как "Оренбург" и "Химки".

В составе "армейцев" чилийский футболист провел 71 матч, отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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