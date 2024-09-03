"От "Химок" официального предложения не было", - цитирует слова Бабаева "Матч ТВ".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Виктором Мендесом интересуются такие клубы как "Оренбург" и "Химки".
В составе "армейцев" чилийский футболист провел 71 матч, отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
В ЦСКА опровергли переход Мендеса в "Химки"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что "Химки" сделали официальное предложение московскому клубу по аренде Мендеса.
Фото: ПФК ЦСКА