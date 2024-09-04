Об этом сообщил комментатор "Матч ТВ" Александр Пойда, его слова приводит Telegram-канал "Первый спорт". Клуб "Дубай Юнайтед" выступает во втором по значимости футбольном дивизионе ОАЭ.
Напомним, Квинси Промес до сих пор находится в Объединенных Арабских Эмиратах после того, как нарушил местный закон, уехав с места ДТП. Голландского футболиста могут экстрадировать на родину в Амстердам, где его ждет обвинение в уголовных преступлениях и грозит тюремный срок до 7,5 лет.
До недавнего времени Промес принадлежал московскому "Спартаку", летом у него закончился контракт и с игроком решили расстаться.
Комментатор Александр Пойда: Промес бесплатно переходит в "Дубай Юнайтед" из 2-го дивизиона ОАЭ
Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес бесплатно присоединится к команде "Дубай Юнайтед" из второго дивизиона ОАЭ.
Фото: ФК "Спартак"