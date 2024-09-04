"Меня не все примут? Такое возможно, я к этому готов. Но всё зависит от меня. Если я буду приносить пользу, выкладываться ради клуба, то надеюсь, что таких болельщиков будет меньше", - сказал Соболев.
Напомним, официально о переходе Александра Соболева в "Зенит" из московского "Спартака" было объявлено 30 августа. С игроком подписали трехлетний контракт, соглашение предусматривает пролонгацию на один сезон. Футболист, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что был готов покинуть красно-белых еще в октябре прошлого года. По информации портала Transfermarkt, стоимость трансфер составила 10 миллионов евро.
До переезда в Санкт-Петербург Соболев был отстранен от тренировок с первой командой "Спартака", футболист в текущем сезоне успел сыграть только 67 минут в первом туре чемпионата.
Источник: Metaratings
Соболев: меня примут не все фанаты "Зенита"? Такое возможно, я к этому готов, всё зависит от меня
Новичок "Зенита" нападающий Александр Соболев рассказал о своем отношении к болельщикам сине-бело-голубых, часть из которых может не принять бывшего спартаковца.
Фото: ФК "Зенит"