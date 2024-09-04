"Первые впечатления от игры Жозе не самые позитивные, он выглядит тяжело. Может, это вообще связано с физиологией. Не увидел, что у него есть чувство гола. Это разочарование для "Спартака", - сказал Кузьмичев.
"Спартак" приобрел у "Реала Бетиса" 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе в это летнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt, этот трансфер обошелся московскому клубу в 2 миллиона евро, с форвардом подписали контракт до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 Жозе провел за испанский клуб 36 матчей, в которых отличился 14-ю забитыми мячами и шестью голевыми передачами. В текущем сезоне за "Спартак" бразилец принял участие в шести играх Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Результативными действиями не отметился.
Источник: Metaratings
Кузьмичев: не увидел, что у Виллиана Жозе есть чувство гола, это разочарование для "Спартака"
Бывший заместитель гендиректора "Спартака" Владимир Кузьмичев оценил трансфер бразильского нападающего Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"