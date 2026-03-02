Об этом сообщает "Евро-Футбол.ру". При этом петербургский клуб не рассматривает продажу футболиста как минимум до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что бразильская сторона готова предложить около 14 млн евро при ориентировочной стоимости игрока в 10 млн.
Контракт 28-летнего защитника с "Зенитом" действует до 30 июня 2028 года. Футболист перешёл в петербургский клуб из "Флуминенсе" в январе 2024 года.
"Палмейрас" попробует подписать защитника "Зенита" - источник
Фото: ФК "Зенит"