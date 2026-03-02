Матчи Скрыть

"Палмейрас" попробует подписать защитника "Зенита" - источник

Бразильский "Палмейрас" вновь проявляет интерес к защитнику "Зенита" Нино и намерен попытаться оформить трансфер игрока.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает "Евро-Футбол.ру". При этом петербургский клуб не рассматривает продажу футболиста как минимум до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что бразильская сторона готова предложить около 14 млн евро при ориентировочной стоимости игрока в 10 млн.

Контракт 28-летнего защитника с "Зенитом" действует до 30 июня 2028 года. Футболист перешёл в петербургский клуб из "Флуминенсе" в январе 2024 года.

