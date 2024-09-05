- Не было никаких предложений. Зачем думать о каком-то следующем шаге, если ты не сделал текущий? Если я нахожусь в "Локомотиве", мои мысли только об этой команде. О "Зените" я не думал, - цитирует футболиста "Локомотива" "СЭ".
Пиняев пополнил состав "железнодорожников" в январе прошлого года. В нынешнем сезоне на счету 19-летнего футболиста восемь игр за "Локомотив", в которых он отметился одним забитым мячом и двумя ассистами на партнеров. Рыночная стоимость Пиняева оценивается порталом Transfermarkt в 8 миллионов евро.
"Локомотив" в текущем сезоне РПЛ набрал 15 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.
Полузащитник "Локомотива" Пиняев ответил, было ли у него предложение от "Зенита"
Сергей Пиняев, вингер столичного "Локомотива", рассказал, что у него не было предложений от петербургского "Зенита".
Фото: "Матч ТВ"