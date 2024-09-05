- Последняя информация о возможном уходе Кордобы из "Краснодара" была, когда им интересовался "Зенит" ещё до Соболева. Удивлён, что появился "Спартак". Уходить из "Краснодара" в "Спартак" не совсем логично. Джон - лучший нападающий РПЛ. Я уже не удивляюсь, что за него "Спартак" предложил 16 миллионов в последний год контракта. Клуб нас приучил к таким трансферам, про которые мы уже забыли, хотя были потрачены бешеные деньги, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
31-летний нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба перешёл в "Краснодар" из берлинской "Герты" в июле 2021 года, сумма трансферной компенсации составила 20 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 6 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, 1 забитый мяч и 2 результативных паса, всего колумбиец забил за "быков" 46 голов при 22 результативных передачах за 91 игру.
Ранее появилась информация, что "Спартак" готов уплатить за Кордобу 15 миллионов евро и согласовал эту сумму с "Краснодаром", но вышел из переговоров, не достигнув компромисса со стороной игрока в вопросе о размере заработной платы.
Источник: "Спартак" вышел из переговоров по трансферу из "Краснодара" Кордобы из-за запросов игрока по зарплате
Мостовой: Кордоба - лучший нападающий РПЛ. Уходить из "Краснодара" в "Спартак" не совсем логично
Экс-полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой высказался о возможном переходе к красно-белым колумбийского нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"