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Генсекретарь РФС Митрофанов: с мая-июня переговорный цикл с УЕФА о возвращении России в турниры даже не возобновился

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о ходе переговоров с УЕФА о возвращении наших национальных команд и клубов в международные соревнования.
Фото: социальные сети
- Все остаётся на том же этапе. У нас с мая-июня, когда в прошлый раз об этом спрашивали, переговорный цикл даже не возобновился. По понятным причинам: УЕФА сначала готовился к чемпионату Европы, затем проводил его и подводил итоги, потом была серия других соревнований и сезон отпусков в августе, - передаёт слова Митрофанова "РБ Спорт".

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные лишены возможности участия в международных спортивных соревнованиях из-за вызванного политическими причинами решения УЕФА об отстранении России от всех турниров под эгидой организации. Российские клубы пропускают третий полный сезон еврокубков, сборная России не приняла участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, двух розыгрышах Лиги наций и Чемпионате Европы-2024.

Сборная России РФС УЕФА Максим Митрофанов
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