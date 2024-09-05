"Думаю, Тюкавин ещё раззабивается. Да, какие-то моменты он пока не реализует, но он много работает именно на команду. Мы видим все того же Тюкавина, что и в прошлом сезоне. Я думаю, он ещё забьет свои голы", - сказал Стоцкий.
В текущем сезоне Константин Тюкавин сыграл в семи матчах чемпионата, забил пока только один гол и сделал два ассиста. Напомним, в прошлом сезоне 22-летний форвард динамовцев вошел в тройку лучших бомбардиров РПЛ, записав на свой счет 15 забитых мячей.
Московское "Динамо" после семи сыгранных туров идет на шестом месте в таблице, набрав 13 очков. В следующей игре команда Марцела Лички примет на своем поле грозненский "Ахмат".
Источник: Metaratings
Стоцкий - о голевой засухе центрфорварда "Динамо" Тюкавина: он ещё забьет свои голы
Бывший защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий прокомментировал текущую форму нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"