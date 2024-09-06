В сентябре 2016 года "Ростов" в рамках Лиги чемпионов встречался в Мюнхене с "Баварией". Перед этим значимой игрой игроки ростовского клуба много времени уделили различным фотосессиям и активности в медиа, вспоминает Гацкан. Ростовчане разгромно проиграли немцам со счетом 5:0.
"Все знают, он серьёзный человек, даже громкую музыку не поощрял. Он видел, что мы не сконцентрированы на игре - фоткаемся, веселимся, кайфуем. После матча Бекиич зашёл в раздевалку и тут же начал всех полоскать: "Вы чё вышли вообще?! Вы позорите себя, "Ростов"!". И начал в новеньких кроссовках Louis Vuitton бить по ящикам с водой. Про себя подумал: "Как ему их не жалко?" - сказал Гацкан.
Курбан Бердыев возглавлял "Ростов" с 2014 по 2017 год, под его руководством желто-синие завоевали серебряные медали Российской Премьер-Лиги, а также приняли участие в Лиге чемпионом. Ростовчане попали в одну группу с "Баварией", испанским "Атлетико Мадрид" и голландским "ПСВ". Российским болельщикам запомнилась домашняя игра "Ростова" с мюнхенцами, в которой российский клуб обыграл гранда немецкого футбола со счетом 3:2. Благодаря этой победе ростовская команда заняла третье место в группе.
Источник: Sport24
Гацкан вспомнил самый жёсткий разнос Курбана Бердыева в "Ростове"
Бывший игрок "Ростова" Александр Гацкан рассказал о самом жестком разносе российского тренера Курбана Бердыева, когда он возглавлял ростовский клуб.
Фото: "Чемпионат"