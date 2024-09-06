"Что касается разочарований летней части сезона, то хочется, чтобы Константин Тюкавин вернул свою реализацию голевых моментов. А партнёры по команде забивали с его передач. Тогда у Тюкавина будет больше результативных действий", - сказал Гранат.
В текущем сезоне Константин Тюкавин сыграл в семи матчах чемпионата, забил пока только один гол и сделал два ассиста. Напомним, в прошлом сезоне 22-летний форвард динамовцев вошел в тройку лучших бомбардиров РПЛ, записав на свой счет 15 забитых мячей, молодого футболиста признали лучшим игроком сезона.
Московское "Динамо" после семи сыгранных туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков. Следующую игру динамовцы проведут дома с грозненским "Ахматом".
Источник: "Чемпионат"
Гранат назвал нападающего "Динамо" Тюкавина разочарованием летней части РПЛ
Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат высказался о результативности нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"