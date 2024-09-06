Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
17:00
НорвегияНе начат
Литва
19:00
КипрНе начат
Франция
21:45
ИталияНе начат
Косово
21:45
РумынияНе начат
Исландия
21:45
ЧерногорияНе начат
Бельгия
21:45
ИзраильНе начат
Словения
21:45
АвстрияНе начат
Уэльс
21:45
ТурцияНе начат

Гранат назвал нападающего "Динамо" Тюкавина разочарованием летней части РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат высказался о результативности нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Что касается разочарований летней части сезона, то хочется, чтобы Константин Тюкавин вернул свою реализацию голевых моментов. А партнёры по команде забивали с его передач. Тогда у Тюкавина будет больше результативных действий", - сказал Гранат.

В текущем сезоне Константин Тюкавин сыграл в семи матчах чемпионата, забил пока только один гол и сделал два ассиста. Напомним, в прошлом сезоне 22-летний форвард динамовцев вошел в тройку лучших бомбардиров РПЛ, записав на свой счет 15 забитых мячей, молодого футболиста признали лучшим игроком сезона.

Московское "Динамо" после семи сыгранных туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков. Следующую игру динамовцы проведут дома с грозненским "Ахматом".

Источник: "Чемпионат"

Константин Тюкавин Динамо Владимир Гранат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится