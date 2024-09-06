Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
17:00
НорвегияНе начат
Литва
19:00
КипрНе начат
Франция
21:45
ИталияНе начат
Косово
21:45
РумынияНе начат
Исландия
21:45
ЧерногорияНе начат
Бельгия
21:45
ИзраильНе начат
Словения
21:45
АвстрияНе начат
Уэльс
21:45
ТурцияНе начат

Metaratings: "Спартак" рассматривал форварда "Ростова" Голенкова для усиления атаки

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московский "Спартак" рассматривал вариант с покупкой нападающего "Ростова" Егора Голенкова для усиления атакующей линии.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, от приобретения 25-летнего Голенкова красно-белые в итоге решили отказаться в пользу других кандидатур. Сообщается, что официальных контактов между клубами на данный момент не было.

Голенков выступает за ростовский клуб с 2022 года, действующее трудовое соглашение рассчитано до 31 декабря 2026-го. В текущем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, на его счету четыре забитых мяча и одна голевая передача за желто-синих. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Ранее в СМИ писали о том, что Егор Голенков может перейти из "Ростова" в московский ЦСКА.

Источник: Metaratings

Российские трансферы Спартак Егор Голенков Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится